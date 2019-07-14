مطار بغداد يستقبل أولى الرحلات لبوينغ B777-300

2019/07/14 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مطار بغداد الدولي، الأحد، استقبال أولى الرحلات لبوينغ B777-300 المميزة التابعة لطيران الإمارات.

وقالت إدارة المطار، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنه “تم اليوم استقبال الرحلة لطائرة بوينغ المميزة الـB777-300 game changer التابعة لشركة طيران الامارات الناقل الوطني الإماراتي”.

وأكدت الإدارة، أن “من تقاليد طيران الإمارات المعتمدة في عملها انها تقوم بالاحتفال بالعيد الوطني لكل الدول التي تسير اليها رحلاتها، وبمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق (ذكرى تأسيس الجمهورية العراقية ١٤ تموز) قام الناقل الوطني الإماراتي بتسيير واحدة من طائراتها المميزة والخاصة فقط بطيران الإمارات وهي طائره الB777-300 game changer”.

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