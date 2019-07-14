جمرك طريبيل الحدودي يسجل ايرادا يوميا قارب المليار دينار ونصف

2019/07/14 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، تسجيل جمرك طريبيل الحدودي ايرادا يوميا قارب المليار دينار ونصف.

وقالت الهيئة، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “مركز جمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار سجل ايراداً يومياً امس السبت قارب فيه المليار دينار ونصف في سلسلة من الإنجازات التي تحققها المراكز الجمركية”.

وأضافت، أن “ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق والاردن بعد التسهيلات والقرارات التي اتخذتها الدولة شجع التجار والمستوردين لزيادة الاستيرادات مما ساهم في ارتفاع الايرادات المتحققة التي ترفد الخزينة العامة للدولة”.

وطالبت الهيئة، ايلاء “اهتماما كبيرا بالمنافذ الحدودية وتوفير متطلبات العمل الجمركي التي تفتقد لها هذه المنافذ رغم ما تدره من مبالغ ضخمة للموازنة العامة كان من المفترض أن تسهم في تطوير بناها التحتية وتركيز الدائرة المسؤولة بنائها للسعي لتوفير احتياجات الدوائر العاملة فيها”.

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