2019/07/14 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم الحفل الختامي لجائزة جوهر شاد العالمية في نسختها الرابعة في قاعة القدس في الحرم الرضوي المنور بمدينة مشهد شمال غربي إيران، وتم تكريم ثمان سيدات إيرانيات وغير إيرانيات وفقا للمعايير المعتمدة لهذه الجائزة وهي “الإيثاروالتضحية والشهادة” و”المقاومة والصحوة الإسلامية” و”التعليم والبحث” و”الثقافة والفن والإعلام” و”الوقف والإحسان” و”شؤؤن التنمية” و”الطب” و”الإدارة وريادة الأعمال”.وقالت السيدة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوز 8 سيدات من العالم الإسلامي بالجائزة العالمية جوهر شاد الرابعة النعيم نيوز.

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