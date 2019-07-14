2019/07/14 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة عن عودة 423 نازحا من مخيمات النزوح شرقي الموصل وجنوبه إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان ان ” الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات لنقل النازحين الذين يرغبون بالعودة الى مناطقهم في محافظة نينوى ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة 423 نازحا الى مناطق سكناهم في مناطق محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة 423 نازحا الى مناطق سكناهم في مناطق محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).