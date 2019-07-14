2019/07/14 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الداخلية الدكتور ياسين الياسري في مكتبه اللواء علاء غريب قائد شرطة محافظة واسط والرائد محمد رياض الضابط في سيطرة اللج ( بغداد – واسط ) الذي وقع عليه الاعتداء من قبل محافظ واسط.وقال قائد شرطة واسط اللواء غريب ان:” الوزير ابلغنا تحيات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة للرائد محمد ولجميع ضباط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يلتقي قائد شرطة واسط وضابط سيطرة اللج) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يلتقي قائد شرطة واسط وضابط سيطرة اللج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).