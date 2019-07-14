2019/07/14 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاحد (14 تموز 2019)، عن خطة امنية لحماية الحقول النفطية بالمحافظة.

وقال قائد العمليات، الفريق درع الركن قاسم نزال، خلال حضوره احتفالية افتتاح الرقعة التاسعة لحقل الفيحاء ضمن الحدود الجغرافية لحقل مجنون، أن "القيادة اتخذت عدة إجراءات أمنية لحماية الحقول النفطية وحسب استحداث الخطط الأمنية الخاصة بتلك الحقول"، مشيرا الى أن "الثروة النفطية تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي وأن تأمين الحماية لهذه المواقع واجب وطني على جميع العراقيين".

وأضاف أن "القيادة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة في شركة نفط البصرة"، مشيداً "بالدور الكبير لأبناء محافظة البصرة في تقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية والإحساس العالي بالمسؤولية تجاه المنشأة الحيوية".

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد (14 تموز 2019)، لسفير البحرين لدى بغداد، التزام العراق بحماية مقار البعثات الدبلوماسية.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس صالح، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، اس

بغداد اليوم - متابعة

أرغمت جيهان، الأيزيدية البالغة 18 عاما، على ترك أطفالها الثلاثة الذين أنجبتهم من زواج تمّ رغماً عنها مع عنصر في تنظيم داعش، والعودة الى عائلتها، حتى لا يرذلها مجتمعها وطائفتها.

المعضلة ذاتها تعيشها عشرات النساء والفتيات الأ

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عبد الباري زيباري، القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، إن يوم الـ 14 من تموز، هو يوم تغيرت فيه دولة المؤسسات العراقية الى دولة انقلابات عسكرية، وعمت الفوضى.

وقال زيباري عبر حسابه في تويتر: "14 تموز يوم مثير لل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات البصرة تعلن عن خطة لحماية الحقول النفطية بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات البصرة تعلن عن خطة لحماية الحقول النفطية بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).