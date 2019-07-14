2019/07/14 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعرب أنطوان غريزمان، المهاجم الفرنسي الجديد لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن سعادته باللعب قريبا الى جانب نجم بطل إسبانيا الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفا شعوره بـ”سعادة لا تصدق”.وقال اللاعب المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاد، “أنا سعيد جدا (..)، متشوق للعمل مع المجموعة والتعرف على زملائي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غريزمان سعيد بـ”ميسي” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غريزمان سعيد بـ”ميسي”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غريزمان سعيد بـ”ميسي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).