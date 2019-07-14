بالصور.. إنتشال جثة طفل غريق في الهندية

2019/07/14 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة عن تمكن مفارز الشرطة النهرية من انتشال جثة طفل بالعاشرة من عمره قضى غرقاً في احد الانهر الفرعية داخل قضاء الهندية شرقي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن "مفارز شرطة النجدة النهرية تلقت نداء استغاثة يفيد بوجود جثة طفل يبلغ العاشرة من عمره قضى غرقاً في نهر الفرات وهو من اهالي منطقة الطنبي داخل قضاء الهندية".وبينت شرطة كربلاء أن "المفارز الامنية بعد البحث والتحري تمكنت وبجهود كبيرة ومتميزة من انتشال الجثة واحالتها الى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".



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