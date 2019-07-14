2019/07/14 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت وحدات من الجيش السوري مساء أمس بسلاحي الصواريخ والمدفعية مواقع التنظيمات المسلحة في عدة بلدات بريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.وقالت وكالة “سانا” أن وحدات من الجيش العربي السوري وسعت نطاق عملياتها على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية لتشمل تجمعاتهم في عدة قرى وبلدات في عمق ريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع مواصلة استهدافاتها بالمدفعية لمواقعهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف ناري مكثف على مواقع المسلحين في عدة بلدات بريف إدلب النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف ناري مكثف على مواقع المسلحين في عدة بلدات بريف إدلب) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف ناري مكثف على مواقع المسلحين في عدة بلدات بريف إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).