2019/07/14 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة عن تمكن مفارز الشرطة النهرية من انتشال جثة طفل بالعاشرة من عمره قضى غرقاً في احد الانهر الفرعية داخل قضاء الهندية شرقي المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة صدى نسخة منه ، إن “مفارز شرطة النجدة النهرية تلقت نداء استغاثة يفيد بوجود جثة طفل يبلغ العاشرة من عمره قضى غرقاً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنتشال جثة طفل غريق في الهندية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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