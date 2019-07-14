2019/07/14 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، الاحد، انتشال جثة طفل في العاشرة من عمره قضى غرقاً في احد الانهر الفرعية بقضاء الهندية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ان قضى غرقاً في احد الأنهر.. انتشال جثة طفل بكربلاء ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ان قضى غرقاً في احد الأنهر.. انتشال جثة طفل بكربلاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).