2019/07/14 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أكدت إيران أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على نفطها "غير قانونية"، وأنها ستواصل تصدير النفط تحت أي ظرف.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، عقب مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره البريطاني جيريمي هنت.

وأوضح البيان أن الطرفين ...

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