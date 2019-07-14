2019/07/14 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ينتظر آلاف المهاجرين غير الشرعيين بقلق في الولايات المتحدة حملة مداهمات الشرطة التي أعلن الرئيس دونالد ترامب أنها ستبدأ الأحد، قبل إجراءات لإبعادهم يعتبر أنه “مضطر” للقيام بها.ولن تؤثر عشرات التظاهرات في جميع أنحاء البلاد على هذا القرار، ولا الدعوات إلى ضبط النفس.وينتظر أن ينتشر في وقت مبكر من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 10 مدن أميركية تحبس أنفاسها مع “حملة المداهمات” وكالة خطوة برس.

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