بالوثيقة.. الخارجية العراقية تقرر نقل ٤ سفراء إلى بغداد

2019/07/14 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، أمرا بنقل ٤ سفراء إلى مركز الوزارة في بغداد.

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