2019/07/14 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WPPRPu1LVSg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العبادي يحذر من ارباك استقرار العراق على حساب مصالح اقليمية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العبادي يحذر من ارباك استقرار العراق على حساب مصالح اقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).