الغدير تنشر التعليمات الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي مكافحة الارهاب

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يوم السبت ٢٠ تموز ٢٠١٩ الحروف (أ،ب،ت،ث،ج".٢.
يوم الاحد ٢١ تموز ٢٠١٩ الحروف (ح،خ،د،ذ،ر،ز".٣.
يوم الإثنين ٢٢ تموز ٢٠١٩ الحروف (س،ش،ص،ض،ط،ظ".٤.
يوم الثلاثاء ٢٣ تموز ٢٠١٩ الحروف(ع،غ،ف،ق".٥.
يوم الاربعاء ٢٤ تموز ٢٠١٩ الحروف (ك،ل،م،ن".٦.
يوم الخميس ٢٥ تموز ٢٠١٩ الحروف(هـ،و،ي".٧.
يوم السبت ٢٧ تموز ٢٠١٩ لكافة المتخلفين عن الجدول اعلاه.وتشمل هذه الدعوة الغائبين والهاربين من منتسبي الجهاز للمرة الاولى فقط .كما يشترط جلب المستمسكات الاصولية الخاصة لمن لم يجلبها في المرة السابقة مع (٤) صورحديثة".انتهى..م.م
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