وزارة الهجرة : عودة 423 نازحاً الى مناطق سكناهم في نينوى

2019/07/14 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :سمير قاسم

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، عن عودة 423 نازحا خلال الاسبوع المنصرم من مخيمات النزوح شرقي الموصل وجنوبه إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت سكاي عراق نسخة منه، إن "الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات لنقل النازحين الذين يرغبون بالعودة الى مناطقهم في محافظة نينوى " ، مبينا انه "تم ايضا تخصيص شاحنات لنقل أثاثهم".

واضاف جهاكير، ان "مخيمات الخازر وحسن شام ٣٧ كم شرقي الموصل شهدت عودت 142 نازحا، فيما شهدت مخيمات الجدعة وحمام العليل ومدرج المطار جنوبي الموصل عودت 281 نازحا".

واشارالى، ان "هؤلاء النازحين عادوا الى مناطقهم في البعاج وتلعفر وتل عبطة والمحلبية وحميدات وكراج الشمال والنهروان والقوسيات وقرية تويم وحي الجزائر ووالكرامة بالإضافة الى داخل مركز الموصل، مؤكدا استمرار عودة العوائل النازحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نينوى بشمال العراق".

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