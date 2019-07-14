امير قبيلة بني اسد يحذر من الاستهداف الذي تتعرض له المرجعية الرشيدة ويدعو للاتفاف مع المرجعية لتصحيح اخطاء الحكومة

وحذر امير قبيلة بني اسد بان العراق بمرحله صعبه جدا يجب فيها الالتفاف حول مرجعيتنا الرشيدة لتصحيح الأخطاء الفادحة التي ترتكبها بعض اجهزة الحكومه.
وبعض المجاميع التي تعمل لمصالحها الشخصية على حساب مصلحه المواطن ولكي لانفسح المجال للفسقه بالعمل للطعن برجال ديننا ومراجعنا.
العظام.
وختم الخيون بيانه احترامي لكل من سار.
على طريق مرجعنا الكبير أية الله العظمى السيد علي السيستاني ادامه الله ذخرا لنا.
وكالة نون خاص
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