امير قبيلة بني اسد يحذر من الاستهداف الذي تتعرض له المرجعية الرشيدة ويدعو للاتفاف مع المرجعية لتصحيح اخطاء الحكومة

2019/07/14 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا امير قبائل بني اسد الشيخ سالم الخيون الشعب العراقي الى اخذ الحيطة والحذر من خلال استهداف الرموز الدينية والمرجعية الرشيدة المتمثلة بالسيد علي السيستاني من قبل من اسماهم خفافيش الظلام وبعض الجهات والمجاميع التي تعمل لمصالحها الشخصيةوقال الخيون خلال بيان حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته ان العراق يتعرض لهجمة مسعوره تستهدف الدين الاسلامي ورجاله الغيارى المجاهدين ومراجعه العظام من قبل خفافيش الظلام الذين يستغلون حالة التردي للحالة الاقتصادية للشباب بعدم وجود عمل للطعن برموزنا من خلال منشورات مسمومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر امير قبيلة بني اسد بان العراق بمرحله صعبه جدا يجب فيها الالتفاف حول مرجعيتنا الرشيدة لتصحيح الأخطاء الفادحة التي ترتكبها بعض اجهزة الحكومه.



وبعض المجاميع التي تعمل لمصالحها الشخصية على حساب مصلحه المواطن ولكي لانفسح المجال للفسقه بالعمل للطعن برجال ديننا ومراجعنا.



العظام.

وختم الخيون بيانه احترامي لكل من سار.



على طريق مرجعنا الكبير أية الله العظمى السيد علي السيستاني ادامه الله ذخرا لنا.

وكالة نون خاص

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