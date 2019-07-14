2019/07/14 | 12:49

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بالوثيقة: الخارجية العراقية تمهّد لمباشرة جعفر الصدر بمهامه كسفير في لندن

كلمة - بغداد

فسحت وزارة

الخارجية العراقية، المجال أمام جعفر الصدر، لمباشرة مهامه سفيرا

للعراق في لندن، بعدما أمرت السفير الحالي في بريطانيا، صالح

التميمي، الذي ينتمي إلى التيار الصدري، بالعودة إلى مقرها في

بغداد.

وأظهرت وثيقة رسمية، صدور أمر وزاري، وقعه وزير الخارجية محمد علي

الحكيم، ينص على عودة 4 سفراء عراقيين من البعثات التي يقودونها،

إلى مقر الوزارة في بغداد، بينهم صالح التميمي، سفير العراق في

لندن.

وشمل الأمر الوزاري، ثلاثة سفراء آخرين، هم علي العامري سفير العراق

في لبنان، وعبدالله حسن صالح الجبوري سفير العراق في اندونيسيا،

وعلي ياسين محمد كريم سفير العراق في باكستان.

وفي ايار الماضي، تم الاتفاق على تولي جعفر الصدر منصب سفير العراق

في لندن، على أن يتم التصويت عليه لاحقا.

وكان مجلس النواب صادق سابقاً على تعيين جعفر الصدر في منصب سفير في

وزارة الخارجية.

وجعفر الصدر هو نجل محمد باقر الصدر المرجع الديني البارز الذي تم

اعدامه عام 1979.

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