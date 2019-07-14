2019/07/14 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت أمانة بغداد، الأحد، وقوع حادث اعتداء جديد على احد ملاكاتها بدائرة بلدية الرشيد اثناء تأدية الواجب.وقالت الأمانة، في بيان تلقته وكاله صدى نسخة منه: “نستنكر الاعتداء على مسؤول مركز بلدي الاعلام اثناء القيام بتنفيذ حملة لازالة التجاوزات على طريق بغداد بابل واصابته بجروح بالغة وكسور نقل على اثرها الى المستشفى”.وأضاف البيان، أن “ملاكات امانة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتداء جديد على أحد ملاكات أمانة بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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