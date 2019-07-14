النجيفي يدعو بغداد لتخصيص واردات حقلين من الحقول النفطية لاعمار نينوى

2019/07/14 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا القيادي في حزب للعراق متحدون محافظ نينوى الأسبق اثيل النجيفي بغداد الى تخصيص واردات حقلين نفطيين لمدة 5-6 سنوات لاعمار نينوى.

وقال النجيفي في بيان صحفي وصل “النور نيوز”نسخة منه ان ” محافظة نينوى تحتاج إلى مبلغ ( ١٧-٢٠ ) مليار دولار ضمن حملة اعمار تستغرق ٥ سنوات وتشمل القطاعات التالية، الصحة، التعليم، الكهرباء، سد الموصل، مشاريع الري الشرقي والجنوبي وتطوير الزراعة، إنشاء مدن صناعية، المجاري (ايمن وأيسر الموصل بالاضافة الى مدن المحافظة الكبيرة)”.

واضاف “كذلك تطوير مدينة الموصل ومدن المحافظة (تبليط، تقاطعات مجسرة، حدائق عامة …..



)، آليات ومعدات لجميع بلديات المحافظة ، معامل نفايات ، قطاع الاسكان الحكومي مع إطلاق الاستثمار في القطاع الخاص وتشجيعه ، طرق دولية سريعة وربط سكة الحديد الدولية بين العراق والموانئ التركية ، تطوير قطاع الاتصالات ، مشاريع التنمية البشرية وتطوير الإدارةهذا بالاضافة لاعمار المدينة القديمة مع الحفاظ على طابعها التراثي”.

وتابع “هذا المبلغ يمكن توفيره اذا وافقت بغداد على تخصيص واردات حقلين من الحقول النفطية المستكشفة وغير المستغلة لمدة ٥ او ٦ سنوات”.

وقال النجيفي “أما المناطق المتنازع عليها فيجب الدخول في مفاوضات مع اقليم كردستان وبغداد لتخصيص جزء من واردات الحقول النفطية في المناطق المتنازع عليها لاعمار المناطق نفسها، فان كنا مختلفين في عائديتها فلنتفق على أعمارها سوية من وارداتها”.

واضاف “هذه هي مختصر رؤيتنا لمحافظة نينوى في المرحلة القادمة وسندعم كل جهة أو شخص يساعد في تنفيذه مهما كان توجهه”.

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