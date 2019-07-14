2019/07/14 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على عنصر أمني لعصابات داعش الارهابية أثناء محاولته دخول مدينة الموصل.

وذكر بيان للمديرية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "وبكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الذين كانوا يعملون كعناصر أمنية مع عصابات داعش الإرهابية أثناء محاولته دخول قضاء مخمور في الموصل قادماً من أربيل".وأضاف ان الارهابي "هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عنصر أمني لداعش حاول الدخول للموصل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عنصر أمني لداعش حاول الدخول للموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).