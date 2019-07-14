مستشفى في كربلاء تسجل 10 الاف حالة ولادة خلال 6 اشهر

2019/07/14 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..كشف مدير مستشفى النسائية والتوليد التعليمي في كربلاء ابراهيم حبيب الركابي، الأحد، عن تسجيل المستشفى نحو 10 الاف حالة ولادة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.وقال الركابي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مستشفى النسائية والتوليد التعليمي في كربلاء المقدسة سجل 9900 حالة ولادة خلال النصف الأول من العام الحالي”.[…]

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