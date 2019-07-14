2019/07/14 | 13:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذه المكملات تؤدي للوفاة .. فاحذرها !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: b-e9JJHStIs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذه المكملات تؤدي للوفاة .. فاحذرها !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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