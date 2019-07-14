مهاجم “الانيق” حائر بين القلب والمال

2019/07/14 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر مهاجم نادي الطلبة، مروان حسين، مغادرة فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال مصدر مقرب من حسين في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “اللاعب مروان حسين قرر وضع حد لمسيرته مع الطلبة بعد موسم ناجح سجل فيه 23 هدفاً حتى الان”.واوضح المصدر، ان “حسين تلقى عرضين من ناديي الزوراء والشرطة لتمثيل احدهما في […]

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