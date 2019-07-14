2019/07/14 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعيد التيار الكهربائي بعد انقطاع على نطاق واسع في مدينة نيويورك، أثر على حركة مترو الأنفاق والمصاعد التي علق كثير من الناس فيها مساء السبت.وقالت شركة الطاقة المحلية كون إديسون إن انقطاع التيار الكهربائي أثر على أكثر من 70 ألف منزل ومحل عمل في مانهاتن، أكثر أحياء المدينة الخمسة اكتظاظا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة الكهرباء بعد انقطاع واسع في نيويورك وكالة خطوة برس.

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