2019/07/14 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشف المؤلف الأميركي جورج آر.آر.مارتن أن الممثلة المرشحة مرتين لنيل جائزة الأوسكار، ناعومي واتس ستُشارك في الجزء الجديد من المسلسل الشهير “صراع العروش” Game of Thrones برفقة الممثل جوش وايتهاوس وميراندا ريتشاردسون، الذي بدأ تصويره حاليًا في أيرلندا الشمالية، ويعود بأحداثه إلى آلاف السنين ليسرد أصل العالم من العصر الذهبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناعومي واتس في جزء مستل من “صراع العروش” وكالة خطوة برس.

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