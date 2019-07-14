الكهرباء : انجاز اعمال نصب وتشغيل المتنقلة الجديدة في قضاء الغراف لتغذية مشروع ماء الناصرية

2019/07/14 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب أعمال مشروع نصب وتشغيل المتنقلة الجديدة لتغذية مشروع ماء مدينة الناصرية وقضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار ضمن خطة الصيف الحالي.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة زياد علي فاضل قوله : تضمن نصب وتسليك متنقلة جديدة 132/11KV نوع /ميدينشيا /يابانية الصنع سعة10MVA ، في […]

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