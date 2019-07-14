أيزيديات حرمهن تنظيم “الدولة” من أزواجهن يناضلن لتأمين لقمة العيش لأطفالهن

2019/07/14 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت خيمتها الضيقة ذات الإضاءة الخافتة، تمرر ليلى شمو قطعة قماش زهرية اللون بمهارة تحت إبرة ماكينة الخياطة، لتخيط طرفيها وتصنع منهما

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