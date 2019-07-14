بعد الانتهاء منه، “سلطان ئيزي” اول مزار ايزيدي في قضاء شنگال يتم بناءه بعد الإبادة

2019/07/14 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 خليل بوكو يوصف هذا المزار المسمى “سلطان ئيزي” والذي تم بناءه حديثا بأنه اول رمز ديني ايزيدي داخل مركز القضاء، والذي بدأ بناؤه في حزيران الماضي وتم الانتهاء منه أمس السبت 13.07.2019، و شارك فى بنائه رجال دين ومتطوعين من أهالي القضاء بدعم وأشراف حزب التقدم الايزيدي حيث اعتبر الأهالي هذه الخطوة …

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