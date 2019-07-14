اتحاد الكرة يعزي الوسط الرياضي بوفاة عضو ادارة نادي الميناء

2019/07/14 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى اتحاد الكرة العراقي، الاحد ، الوسط الرياضي بوفاة عضو الهيأة الادارية لنادي الميناء كريم سالم.

وقال الاتحاد في بيان تلقت { الفرات نيوز} نسخة منه، انه "يتقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم باحر المواساة واصدقها الى الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي والوسط الكروي في محافظة اليصرة لوفاة عضو الادارة امين سر النادي اللاعب السابق كريم سالم اثر نوبة قلبية مفاجئة".واضاف البيان انه "يسال الله ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ، انا لله وانا اليه راجعون ".



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