الجيش يعيد 39 عائلة نازحة الى القائم

2019/07/14 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تواصل الفرقة الثامنة للجيش إعادة العوائل النازحة الى مناطق سكناهم.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان "لواء المشاة الآلي الثاني والثلاثين في الفرقة الثامنة أعاد {٣٩} عائلة نازحة بعد تدقيق بياناتهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة ومرافقتهم وتوفير الحماية الكاملة وإيصالهم إلى مناطق سكناهم في قضاء القائم التابع لمحافظة الانبار.واضاف البيان ان "العوائل عبرت عن شكرها وتقديرها لابطال الجيش لما بذلوه من جهد وعناء كبيرين في سبيل حمايتهم".



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