بغدادي الأنبار تعلن نفسها خالية من الحواجز

2019/07/14 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الانبار..اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، الأحد، عن خلو مناطق البغدادي من الحواجز الامنية باستثناء مداخل ومخارج المدينة للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “تم اعادة افتتاح الطرق المغلقة ورفع العديد من الحواجز الكونكريتية عن مناطق الناحية باستثناء مداخل ومخارج المدينة”.واضاف ان “عملية رفع […]

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