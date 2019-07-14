حريق هائل يلتهم سوقا لبنانية

2019/07/14 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير في مدينة طرابلس، شمالي لبنان، بعد منتصف ليل السبت، مما أدى إلى احتراق عشرات المحال التجارية، وبسطات الخضراوات، بالقرب من نهر أبو علي في المنطقة الشعبية، في المدينة.وارتفعت ألسنة اللهب في منطقة أبو علي القريبة من منطقة باب التبانة، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه فجر الأحد.وأدى الحريق إلى إصابة 6

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