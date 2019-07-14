فلسطين.. الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

2019/07/14 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مصادر فلسطينية، أن" جيش الاحتلال اعتقل 5 مواطنين، زعم أنهم مطلوبين لديه، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما اقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة".يشار الى ان عناصر الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال ليلية وبشكل يومي تستهدف مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة.انتهى..م.م

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