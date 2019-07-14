نائب: الاسئلة

2019/07/14 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر قرداغ في بيان له، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" السبب الاول هو الوضع الاقتصادي الذي أثر على غالبية العوائل، مما حدا بها الى توجيه اطفالهم للعمل وترك المدارس"، مضيفا، ان" البنية التحتية لوزارة التربية في العراق غير صالحة للتلاميذ والطلبة بشكل عام"، مبيناً، ان" مازاد الطين بلة هو عدم وجود الارضية الخصبة للتعليم".وانتقد عضو لجنة التربية، بحسب البيان، الاسلوب القديم الذي تتبعه المدارس في الوقت الحالي والذي يعتمد على الحفظ والتلقين والذي تسبب بالكثير من الاضرار للطلبة واصابتهم بالإجهاد الفكري عند وصولهم الى مرحلة السادس الاعدادي، بدلاً من الابتكار والابداع والذي تتبعه دول الجوار والعالم".واوضح، ان" الاسلوب الانتقامي الذي تتبعه اللجنة التي تضع الاسئلة للصفوف المنتهية للطلبة والتي لا تراعي مستوى ذكاء الطالب ومدى استيعابه للمادة في الابتدائية والمتوسطة والاعدادية".واشار غالى ان" لجنة التربية في مجلس النواب ستعمل جاهدة للوقوف على اسباب تدني نسب النجاح في الصف الثالث المتوسط".وحمل قرداغ، الحكومة مسؤولية النهوض بالواقع التربوي في السنوات القادمة من عمرها، خصوصاً ان البرنامج الحكومي حمل خطط طموحة لذلك".انتهى..م.م

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