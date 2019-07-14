2019/07/14 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب أستاذ العلوم السياسية الألماني توماس إيغر في مقال بمجلة Focus Online يمكن للخلاف بسبب منظومة “إس-400” الروسية أن يؤدي إلى انسحاب تركيا من الناتو، وهذا “انتصار كبير لفلاديمير بوتين”.ويعتقد المحلل أن اتفاق أنقرة وموسكو سيؤدي إلى تدهور ملحوظ في العلاقات المتوترة بالفعل بين تركيا والولايات المتحدة، وسوف تضطر واشنطن إلى فرض عقوبات ضد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إشادة ألمانية لبوتين في تركيا النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشادة ألمانية لبوتين في تركيا) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إشادة ألمانية لبوتين في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).