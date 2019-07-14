القبض على كاتب حرق دار نشر في اربيل

2019/07/14 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات الأمنية في إقليم كردستان، الأحد، القبض على كاتب حرق دارا للطباعة في اربيل .

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