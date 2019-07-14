كتلة وطن في مجلس واسط تستنكر حادثة الاعتداء على ضابط شرطة باحدى السيطرات

2019/07/14 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت كتلة وطن المستقلة في مجلس محافظة واسط، حادث الاعتداء الذي تعرض له أحد ضباط الشرطة المحلية .وقال عضو المجلس ورئيس الكتلة حيدر هشام الفيلي ان:” كتلة وطن بجميع اعضائها تستنكر حادث الاعتداء الذي وقع على ضابط شرطة سيطرة اللج في المدخل الشمالي للمحافظة على يد محافظ واسط ، بغض النظر عن الأسباب والمسببات […]

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