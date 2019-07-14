2019/07/14 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر كمية القمامة التي تغطي شارع الرئاسة حي المعلمين .وأثار المقطع غضب واستهجان رواد مواقع التواصل مطالبين أمانة بغداد بحل المشكلة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



القمامة تغطي شارع الرئاسة ومطالبات بحلول النعيم نيوز.

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