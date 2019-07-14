اعتقال شاعر كردي مثير للجدل بعد حرقه دار للمطبوعات في اربيل

2019/07/14 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن السلطات الامنية في اربيل ، القت القبض على الكاتب والشاعر الكوردي المثير للجدل فرهاد بيربال، على اثر حرقه

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