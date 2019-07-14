كركوك تعلن عن موازنتها الأتحادية

2019/07/14 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

اعلن راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك اطلاق الموازنة الأتحادية لمحافظة كركوك , مشيرا الى، ان المحافظة ستباشر بأعلان 100 مشروع هذا الأسبوع ضمن

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