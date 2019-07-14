كنا: لا يوجد أي تحفظ أميركي على زيارة عبد المهدي لواشنطن

2019/07/14 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نفى النائب يونادم كنا، الأحد، وجود اي تحفظ أميركي على زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لواشنطن، مشيرا الى ان عبد المهدي نجح في إدارة العلاقات الدولية بشكل استثنائي.وقال كنا في تصريح لـ/المعلومة/ أن “الإنباء التي تحدثت عن وجود رفض اميركي على زيارة عادل عبد المهدي لواشنطن خلال الشهر الجاري عارية عن الصحة […]

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