استجواب وزراء.. بعضها

2019/07/14 | 13:58

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر برلماني، الاحد، ان ملف استجواب الوزراء فتح باب المساومات امام بعض الكتل السياسية، فيما اشار ال...

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