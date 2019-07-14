التربية النيابية :البنية التحتية لوزارة التربية غير صالحة للتلاميذ واسئلة الثالث متوسط كانت انتقامية

2019/07/14 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصفت لجنة التربية في مجلس النواب، الأحد، أسئلة الثالث المتوسط بـ "الانتقامية"، موضحة أسباب تدني نسب النجاح.

وقال عضو اللجنة، هوشيار قرداغ، في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] سخة منه، إن "هناك عدة اسباب لتدهور الواقع التربوي في البلد، وتحقيق نسب نجاح متدنية في الصف الثالث المتوسط هذا العام".وأضاف قرداغ، أن "السبب الاول هو الوضع الاقتصادي الذي أثر على غالبية العوائل، مما حدا بها الى توجيه اطفالهم للعمل وترك المدارس".وتابع، أن "البنية التحتية لوزارة التربية في العراق غير صالحة للتلاميذ والطلبة بشكل عام"، مبيناً أن "مازاد الطين بله هو عدم وجود الارضية الخصبة للتعليم".وانتقد قرداغ، "الاسلوب القديم الذي تتبعه المدارس في الوقت الحالي والذي يعتمد على الحفظ والتلقين والذي تسبب بالكثير من الاضرار للطلبة واصابتهم بالاجهاد الفكري عند وصولهم الى مرحلة السادس الاعدادي، بدلاً من الابتكار والابداع والذي تتبعه دول الجوار والعالم".والمح إلى، "الاسلوب الانتقامي الذي تتبعه اللجنة التي تضع الاسئلة للصفوف المنتهية للطلبة والتي لا تراعي مستوى ذكاء الطالب ومدى استيعابه للمادة في الابتدائية والمتوسطة والاعدادية".وبين قرداغ، أن "لجنة التربية في مجلس النواب ستعمل جاهدة للوقوف على اسباب تدني نسب النجاح في الصف الثالث المتوسط، وتحميل الحكومة مسؤولية النهوض بالواقع التربوي في السنوات القادمة من عمرها، خصوصاً ان البرنامج الحكومي حمل خطط طموحة لذلك".

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