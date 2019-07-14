امير قطر يظهر جالسا وحيدا في احد شوارع لندن

2019/07/14 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نشر شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صورة للأمير جالسا لوحده على احدى طاولات مقهى قديم في لندن، الأمر الذي اثار تفاعلا وتعليقات بين المغردين.

ومن خلال الصور تعرف ديجيتال ميديا ان ار تي، على ان الامير القطري قضى وقتا في مقهى "باتيسيري فاليري" الواقع في "جيمس ستريت" وسط العاصمة البريطانية لندن.وتبين الصورة الامير القطري وهو جالس على طاولة باحدى ارصفة شوارع العاصمة لندن دون ان يحدث ضجة او يلفت انتباه اي من المشاة اليه.ويأتي نشر شقيق الامير للصورة بعد زيارته للولايات المتحدة الأميركية ولقائه عددا من المسؤولين والمشرعين يتقدمهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

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