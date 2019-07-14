احباط محاولة ادخال 16 سيارة دون الموديل في ميناء محطة بوابة البصرة

2019/07/14 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قيادة حدود المنطقة الرابعة ،اليوم الاحد، محاولة ادخال 16 عجلة دون الموديل في ميناء محطة بوابة البصرة.

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