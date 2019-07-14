كمرك طريبيل يحقق إيراداً بلغ مليار ونصف المليار دينار أمس السبت

2019/07/14 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن تسجيل مركز جمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار ايراداً يومياً قارب المليار ونصف المليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “مركز جمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار سجل ايراداً يومياً امس السبت قارب فيه المليار ونصف المليار دينار في سلسلة من الإنجازات التي تحققها المراكز الجمركية”.

واضافت ان “ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق والاردن بعد التسهيلات والقرارات التي اتخذتها الدولة شجع التجار والمستوردين لزيادة الاستيرادات مما ساهم في ارتفاع الإيرادات المتحققة التي ترفد الخزينة العامة للدولة”.

وطالبت الهيئة “ايلاء اهتماما كبيرا بالمنافذ الحدودية وتوفير متطلبات العمل الجمركي التي تفتقد لها هذه المنافذ رغم ما تدره من مبالغ ضخمة للموازنة العامة كان من المفترض أن تسهم في تطوير بناها التحتية وتركيز الدائرة المسؤولة بنائها للسعي لتوفير احتياجات الدوائر العاملة فيها”.

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