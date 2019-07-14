2019/07/14 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أكد مدير دائرة سكك حديد محافظة الانبار احمد الدليمي، الأحد، أن مشاريع شبكة سكك الحديد في عموم مدن المحافظة تعاني من نسبة دمار كبيرة جراء العمليات الارهابية.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نسبة الاضرار التي لحقت بمشاريع سكك الحديد في مناطق مختلفة من مدن الانبار نتيجة قيام عصابات داعش الاجرامية بعمليات تخريبية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار: مشاريع سكك الحديد تعاني من دمار كبير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار: مشاريع سكك الحديد تعاني من دمار كبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).