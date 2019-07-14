2019/07/14 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، ضبط ١٦ سيارة دون الموديل في جمرك بوابة البصرة .وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة وبالتعاون مع شرطة الجمارك تم ضبط (١٦) سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة”.وأَضافت ان “السيارات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ١٦ سيارة دون الموديل في جمرك بوابة البصرة وكالة خطوة برس.

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